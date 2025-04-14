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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
107
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1 хв

ЗСУ "закобзонили" понад 1300 окупантів: подробиці від Генштабу

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Getty Images

Станом на ранок, 14 квітня, за добу на фронті російські загарбники втратили 1310 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника становлять:

  • особового складу — 933980 (+1310) осіб ліквідовано

  • танків — 10622 (+19)

  • бойових броньованих машин — 22130 (+42)

  • артилерійських систем — 26222 (+59)

  • РСЗВ — 1362

  • засоби ППО — 1130 (+2)

  • літаків — 370

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32544 (+119)

  • крилаті ракети — 3145

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 44129 (+179)

  • спеціальна техніка — 3801 (+2)

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що від початку цього року втрати ворога в особовому складі перевищили 140 тисяч осіб. А саме склали 140 650 ворожих солдатів.

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