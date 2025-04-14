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ЗСУ "закобзонили" понад 1300 окупантів: подробиці від Генштабу
Окупанти зазнають втрат на полі бою.
Станом на ранок, 14 квітня, за добу на фронті російські загарбники втратили 1310 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника становлять:
особового складу — 933980 (+1310) осіб ліквідовано
танків — 10622 (+19)
бойових броньованих машин — 22130 (+42)
артилерійських систем — 26222 (+59)
РСЗВ — 1362
засоби ППО — 1130 (+2)
літаків — 370
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32544 (+119)
крилаті ракети — 3145
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 44129 (+179)
спеціальна техніка — 3801 (+2)
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що від початку цього року втрати ворога в особовому складі перевищили 140 тисяч осіб. А саме склали 140 650 ворожих солдатів.