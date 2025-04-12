ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
3855
Час на прочитання
1 хв

Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

Знищено багато російської техніки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

© Associated Press

Станом на ранок 12 квітня ЗСУ знищили 931 450 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу ‒ близько 931 450 (+1240) осіб,

  • танків ‒ 10591 (+11) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22055 (+7) од,

  • артилерійських систем – 26092 (+49) од,

  • РСЗВ – 1362 (+2) од,

  • засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32278 (+78),

  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43807 (+128) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3798 (+0).

Як повідомлялося, ССО взяли у полон чергову партію росіян на Курщині. Зокрема, серед них — офіцери.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie