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- Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
Знищено багато російської техніки.
Станом на ранок 12 квітня ЗСУ знищили 931 450 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу ‒ близько 931 450 (+1240) осіб,
танків ‒ 10591 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 22055 (+7) од,
артилерійських систем – 26092 (+49) од,
РСЗВ – 1362 (+2) од,
засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32278 (+78),
крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 43807 (+128) од,
спеціальна техніка ‒ 3798 (+0).
Як повідомлялося, ССО взяли у полон чергову партію росіян на Курщині. Зокрема, серед них — офіцери.