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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
Уничтожены многие российские техники.
По состоянию на утро 12 апреля ВСУ уничтожили 931 450 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 931 450 (+1240) человек,
танков ‒ 10591 (+11) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22055 (+7) ед,
артиллерийских систем – 26092 (+49) ед,
РСЗО – 1362 (+2) ед,
средства ПВО ‒ 1127 (+0) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 32278 (+78),
крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 43807 (+128) ед,
специальная техника – 3798 (+0).
Как сообщалось, ССО взяли в плен очередную партию россиян в Курщине. В частности, среди них – офицеры.