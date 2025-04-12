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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Уничтожены многие российские техники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ.

© Associated Press

По состоянию на утро 12 апреля ВСУ уничтожили 931 450 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 931 450 (+1240) человек,

  • танков ‒ 10591 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22055 (+7) ед,

  • артиллерийских систем – 26092 (+49) ед,

  • РСЗО – 1362 (+2) ед,

  • средства ПВО ‒ 1127 (+0) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32278 (+78),

  • крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 43807 (+128) ед,

  • специальная техника – 3798 (+0).

Как сообщалось, ССО взяли в плен очередную партию россиян в Курщине. В частности, среди них – офицеры.

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