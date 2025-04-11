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- Украина
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В Украину идет тепло: прогноз погоды на выходные
Выходные принесут Украине тепло.
После длительного периода аномального холода в Украину наконец-то поступает долгожданное тепло. На выходных страна окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, что принесет сухую и комфортную погоду.
Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Погода 12 апреля
Суббота принесет украинцам изменчивые весенние условия. В западных областях ожидаются небольшие осадки — мокрый снег и дождь, особенно в Карпатах, где возможно налипание снега. Ночные заморозки создадут гололедицу на дорогах, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.
Север страны встретит похолоданием до -3 °С ночью, но днем воздух прогреется до +10 °С. Центральные регионы насладятся благоприятной погодой — сухо и тепло, до +12 °С.
На юге ветер будет сильнее, 7–12 м/с, а в Крыму порывы до 20 м/с. Здесь местами пройдут дожди с мокрым снегом. Восток Украины встретит холодом ночью, но днем температура поднимется до +13 °С, местами с небольшим дождем.
Погода 13 апреля
Солнечное и почти безоблачное воскресенье ожидает жителей западных регионов. Ночью еще прохладно (-3…+2 °С), но днем воздух прогреется до +12…+17 °С. Ветер будет южным, 3-8 м/с, а утром возможен туман.
На севере и в центре страны погода порадует отсутствием осадков, хотя ночью еще возможны туманы. Температуры днем здесь несколько ниже (+10…+15 °С).
Восток и юг встретят воскресенье без дождя, но с прохладным воздухом (+9…+14 °С).
Напомним, синоптик назвала дату, когда в Украину вернется весна.