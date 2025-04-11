До України йде тепло: прогноз погоди на вихідні

Погода на вихідних / © Unsplash

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Після тривалого періоду аномального холоду до України нарешті надходить довгоочікуване тепло. У вихідні країна опиниться під впливом області підвищеного атмосферного тиску, що принесе суху та комфортну погоду.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода 12 квітня

Субота принесе українцям мінливі весняні умови. У західних областях очікуються невеликі опади — мокрий сніг і дощ, особливо в Карпатах, де можливе налипання снігу. Нічні заморозки створять ожеледицю на дорогах, тому водіям варто бути обережними.

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Північ країни зустріне похолоданням до -3 °С вночі, але вдень повітря прогріється до +10 °С. Центральні регіони насолодяться найсприятливішою погодою — сухо та тепло, до +12 °С.

На півдні вітер буде сильнішим, 7–12 м/с, а в Криму — пориви до 20 м/с. Тут місцями пройдуть дощі з мокрим снігом. Схід України зустріне похолоданням вночі, але вдень температура підніметься до +13 °С, місцями з невеликим дощем.

Погода 13 квітня

Сонячна та майже безхмарна неділя чекає мешканців західних регіонів. Вночі ще прохолодно (-3…+2 °С), але вдень повітря прогріється до +12…+17 °С. Вітер буде південним, 3–8 м/с, а вранці можливий туман.

На півночі та в центрі країни погода також порадує відсутністю опадів, хоча вночі ще можливі тумани. Температури вдень тут трохи нижчі (+10…+15 °С).

Схід і південь зустрінуть неділю без дощу, але з прохолодним повітрям (+9…+14 °С).

Нагадаємо, синоптикиня назвала дату, коли до України повернеться весна.