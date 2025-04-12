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В Україні 12 квітня буде сильна магнітна буря
Усі прогнози вчених – попередні.
У суботу, 12 квітня, в Україні знову очікується сильна сонячна активність із К-індексом 5. Червоний рівень, який відповідає потужним магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
Зауважимо, що активність Сонця досить потужна з 2 квітня. Так, лише 11 квітня сонячна активність опустилася нижче за червоний рівень. Напередодні магнітна буря мала К-індекс 4 (жовтий).
Зазначимо, що всі прогнози вчених – попередні, тому що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.