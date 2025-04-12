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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
66
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В Україні 12 квітня буде сильна магнітна буря

Усі прогнози вчених – попередні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

У суботу, 12 квітня, в Україні знову очікується сильна сонячна активність із К-індексом 5. Червоний рівень, який відповідає потужним магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

Зауважимо, що активність Сонця досить потужна з 2 квітня. Так, лише 11 квітня сонячна активність опустилася нижче за червоний рівень. Напередодні магнітна буря мала К-індекс 4 (жовтий).

Прогноз магнітних бур. Фото: meteoagent.

Прогноз магнітних бур. Фото: meteoagent.

Зазначимо, що всі прогнози вчених – попередні, тому що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
66
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