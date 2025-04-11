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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Генштаб підрахував втрати КНДР на Курщині: які цифри

За інформацією Генштабу, втрати Північної Кореї на Курщині склали близько 4 тисяч осіб.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Солдат КНДР на фронті у прицілі українського БПЛА

Солдат КНДР на фронті у прицілі українського БПЛА

РФ залучила до бойових дій підрозділи з Північної Кореї, загальною чисельністю понад 12 тисяч військовослужбовців.

У Генштабі розповіли, яких втрат зазнала армія КНДР у боях з Силами оборони.

Зазначається, що втрати контингенту КНДР від початку операції на Курщині склали близько 4 тисяч осіб. З них понад 3 тисячі — пораненими.

«Із чотирьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, три — втратили боєздатність», — повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

Також ми писали, чи можуть військові КНДР зайти на Сумщину.

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