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Генштаб підрахував втрати КНДР на Курщині: які цифри
За інформацією Генштабу, втрати Північної Кореї на Курщині склали близько 4 тисяч осіб.
РФ залучила до бойових дій підрозділи з Північної Кореї, загальною чисельністю понад 12 тисяч військовослужбовців.
У Генштабі розповіли, яких втрат зазнала армія КНДР у боях з Силами оборони.
Зазначається, що втрати контингенту КНДР від початку операції на Курщині склали близько 4 тисяч осіб. З них понад 3 тисячі — пораненими.
«Із чотирьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, три — втратили боєздатність», — повідомляє Генштаб.
Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.
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