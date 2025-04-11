Генштаб подсчитал потери КНДР на Курщине: какие цифры

Солдат КНДР на фронте в прицеле украинского БПЛА

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РФ привлекла к боевым действиям подразделения из Северной Кореи общей численностью более 12 тысяч военнослужащих.

В Генштабе рассказали, какие потери понесла армия КНДР в боях с Силами обороны.

Отмечается, что потери контингента КНДР с начала операции на Курщине составили около 4 тысяч человек. Из них более 3 тысяч — ранеными.

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«Из четырех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, три потеряли боеспособность», — сообщает Генштаб.

Напомним, что 11 января ВСУ на Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

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