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Генштаб подсчитал потери КНДР на Курщине: какие цифры
По информации Генштаба, потери Северной Кореи на Курщине составили около 4 тысяч человек.
РФ привлекла к боевым действиям подразделения из Северной Кореи общей численностью более 12 тысяч военнослужащих.
В Генштабе рассказали, какие потери понесла армия КНДР в боях с Силами обороны.
Отмечается, что потери контингента КНДР с начала операции на Курщине составили около 4 тысяч человек. Из них более 3 тысяч — ранеными.
«Из четырех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, три потеряли боеспособность», — сообщает Генштаб.
Напомним, что 11 января ВСУ на Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.
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