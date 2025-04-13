- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 418
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки військових втратила РФ станом на 13 квітня: Генштаб оновив дані
За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових армії РФ.
Станом на ранок 13 квітня ЗСУ знищили 932 670 російських окупантів. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ станом на цю добу:
особового складу ‒ близько 932 670 (+1220) осіб,
танків ‒ 10 603 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 22 088 (+33) од,
артилерійських систем – 26 163 (+71) од,
РСЗВ – 1362 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 425 (+147),
крилаті ракети ‒ 3145 (+0) од,
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 43 950 (+143) од,
спеціальна техніка ‒ 3799 (+1) од.
Нагадаємо, протягом минулої доби російський загарбники просунулися у Курській області, а також на Донеччині та Харківщині.