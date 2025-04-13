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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Скільки військових втратила РФ станом на 13 квітня: Генштаб оновив дані

За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових армії РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Втрати окупантів станом на 13 квітня

Втрати окупантів станом на 13 квітня / © Associated Press

Станом на ранок 13 квітня ЗСУ знищили 932 670 російських окупантів. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ станом на цю добу:

  • особового складу ‒ близько 932 670 (+1220) осіб,

  • танків ‒ 10 603 (+12) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22 088 (+33) од,

  • артилерійських систем – 26 163 (+71) од,

  • РСЗВ – 1362 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 425 (+147),

  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0) од,

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43 950 (+143) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3799 (+1) од.

/ © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, протягом минулої доби російський загарбники просунулися у Курській області, а також на Донеччині та Харківщині.

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