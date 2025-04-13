День ангела 13 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 13 квітня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 13 квітня

13 квітня 2025 року привітайте з іменинами Дмитра, Георгія.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві комунікабельний, вольовий. В дорослому віці стає товариським, працьовитим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві активний, яскравий. В дорослому віці стає честолюбним, часто живе у вигаданому світі.

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День ангела 13 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай твій покровитель завжди буде поруч, даруючи тобі мир, любов і підтримку у всіх починаннях. Бажаю здоров'я, удачі та незабутніх моментів щастя!

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Нехай у цей особливий день твій Ангел-охоронець принесе тобі спокій і благополуччя. Бажаю, щоб його невидима рука завжди вела тебе до найкращих шляхів, даруючи захист і натхнення в кожному кроці!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб цей день приніс тобі лише позитивні емоції і благословення. Нехай Ангел завжди буде на твоєму боці і допомагає долати всі труднощі на твоєму шляху!

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Нехай твій Ангел буде для тебе справжнім другом, охоронцем та наставником. Бажаю тепла, удачі і щоб всі твої мрії обов'язково здійснилися завдяки його підтримці.

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Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай цей день наповнить твоє серце світлом і радістю. Бажаю, щоб твої ангельські охоронці дарували тобі мудрість, вдачу і щастя на кожному кроці життя!