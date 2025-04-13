День ангела 13 апреля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 13 апреля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 13 апреля

13 апреля 2025 г. поздравьте с именинами Дмитрия, Георгия.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает “посвящённый Деметри”. В детстве коммуникабельный, волевой. Во взрослом возрасте становится общительным, трудолюбивым.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как “земледелец”. В детстве активный, яркий. Во взрослом возрасте становится честолюбивым, часто живет в вымышленном мире.

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День ангела 13 апреля — душевные поздравления в прозе

День ангела 13 апреля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с прекрасным праздником — Днем Ангела! Пусть твой покровитель всегда будет рядом, даря тебе мир, любовь и поддержку во всех начинаниях. Желаю здоровья, удачи и незабываемых моментов счастья!

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Пусть в этот особый день твой Ангел-хранитель принесет тебе покой и благополучие. Желаю, чтобы его невидимая рука всегда вела тебя к лучшим путям, даря защиту и вдохновение в каждом шагу!

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы этот день принес тебе положительные эмоции и благословения. Пусть Ангел всегда будет на твоей стороне и помогает преодолевать все трудности на твоем пути!

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Пусть твой Ангел будет для тебя настоящим другом, хранителем и наставником. Желаю тепла, удачи и чтобы все твои мечты обязательно сбылись благодаря его поддержке.

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Поздравляю тебя с прекрасным праздником — Днем Ангела! Пусть этот день наполнит твое сердце светом и радостью. Желаю, чтобы твои ангельские стражи даровали тебе мудрость, нрав и счастье на каждом шагу жизни!