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- Війна
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Наступ ЗСУ на Бєлгородську область: експерт пояснив мету
Попри дороговартісний захист кордону, українські бійці змогли зайти на територію РФ.
Операція ЗСУ в Бєлгородській області не передбачала глибокого просування на територію РФ, а мала чітку тактичну мету — розвантажити Сумський напрямок.
Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
«Потрібно визнати, що орієнтовно 50-55 кв. км Сумської області ми не контролюємо. Там присутні війська РФ, і вибити їх надзвичайно складно», — зазначив він.
За словами Ступака, задля покращення позицій українських сил на цьому напрямку було ухвалено рішення про початок операції в Бєлгородській області.
«Це невелика операція — близько 13-15 кв. км під контролем наших військ. Але для Росії це болюче, і вони змушені перекидати війська з Сумщини до Бєлгородської області», — пояснив експерт.
Водночас він наголосив, що операція була обмежена в ресурсах і не передбачала масштабного наступу вглиб території РФ.
«Давайте будемо відвертими: навіть якби ми не зустріли опору, у нас немає можливостей дійти до Бєлгорода, Воронежа чи Ростова. Просто немає таких людських ресурсів», — констатував Ступак.
Нагадаємо, на думку президента України Володиммира Зеленського, кроки України щодо Бєлгородського напрямку правильні, щоб дати росіянам підтягнути сили для атаки Сумщини і Харківщини.