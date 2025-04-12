Наступ ЗСУ на Бєлгородську область: експерт пояснив мету

Операція ЗСУ в Бєлгородській області мала на меті відволікти сили РФ і послабити тиск на Сумщину / © Associated Press

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Операція ЗСУ в Бєлгородській області не передбачала глибокого просування на територію РФ, а мала чітку тактичну мету — розвантажити Сумський напрямок.

Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

«Потрібно визнати, що орієнтовно 50-55 кв. км Сумської області ми не контролюємо. Там присутні війська РФ, і вибити їх надзвичайно складно», — зазначив він.

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За словами Ступака, задля покращення позицій українських сил на цьому напрямку було ухвалено рішення про початок операції в Бєлгородській області.

«Це невелика операція — близько 13-15 кв. км під контролем наших військ. Але для Росії це болюче, і вони змушені перекидати війська з Сумщини до Бєлгородської області», — пояснив експерт.

Водночас він наголосив, що операція була обмежена в ресурсах і не передбачала масштабного наступу вглиб території РФ.

«Давайте будемо відвертими: навіть якби ми не зустріли опору, у нас немає можливостей дійти до Бєлгорода, Воронежа чи Ростова. Просто немає таких людських ресурсів», — констатував Ступак.

Нагадаємо, на думку президента України Володиммира Зеленського, кроки України щодо Бєлгородського напрямку правильні, щоб дати росіянам підтягнути сили для атаки Сумщини і Харківщини.