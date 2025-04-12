Як Україні захиститися від балістичних загроз – є відповідь

Ракета / © Pixabay

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В Україні необхідно впроваджувати нові засоби протидії балістиці.

Про це розповів ексофіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу

«Patriot — це система протиповітряної оборони, здатна перехоплювати велику кількість цілей. Однак якісніше з сучасними балістичними ракетами справляються системи на кшталт THAAD або ізраїльські Arrow — саме системи протиракетного захисту.» — сказав Анатолій Храпчинський.

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Він також пояснив, що ці системи здатні перехоплювати ракети на найвищих траєкторіях польоту, що унеможливлює будь-які подальші спроби зміни тактики ворога. Це робить їх дуже ефективними проти сучасних балістичних ракет.

«Вони можуть перехоплювати ракети на найвищій траєкторії польоту, що унеможливлює будь-які подальші дії або зміни тактики ворога у застосуванні цих ракет.» — додав Храпчинський.

За його словами, під час останньої атаки на Київ вдалося перехопити лише невелику кількість ракет, оскільки Росія використовувала новітні балістичні ракети корейського виробництва. Українські ППО змогли перехопити лише ракети типу «Іскандер».

«Під час останньої атаки на Київ була перехоплена лише мала кількість ракет, оскільки росіяни використали оновлену балістику корейського виробництва. Українські ППО змогли перехопити лише 'Іскандер'.» — зазначив Храпчинський.

Він також підкреслив, що система Patriot здатна перехоплювати балістичні ракети, але лише на кінцевій траєкторії, приблизно на відстані 30-40 км. У порівнянні з Patriot, система THAAD здатна перехоплювати цілі вже на висоті понад 100 км, що робить її набагато ефективнішою.

«Система Patriot дійсно може перехоплювати балістичні ракети, але це відбувається на кінцевій траєкторії — приблизно 30 — 40 кілометрів. Система THAAD здатна перехоплювати цілі на висоті понад 100 кілометрів, тобто ще за межами атмосфери.» — пояснив Храпчинський.

Також він зазначив, що система IRIS-T здатна перехоплювати балістичні ракети, але лише на малих висотах і лише за умови, що ракета не є надшвидкісною. Європейська система SAMP/T також має відповідні можливості, але потребує додаткового доопрацювання для більш ефективної роботи.

«IRIS-T також здатна перехоплювати балістику, але лише на малих висотах і якщо це не надшвидкісна ракета. Європейська система SAMP/T теж має відповідні можливості, хоча потребує доопрацювання.» — додав Храпчинський.

Храпчинський підкреслив, що європейська система SAMP/T NG може стати найперспективнішим рішенням для захисту не тільки України, але й Європи загалом. Це, за його словами, може бути важливим кроком у напрямку створення спільної оборонної стратегії з Європою.

«От зараз виходить система SAMP/T NG, і я вважаю, що європейська система буде найперспективнішим рішенням у питанні захисту не тільки повітряного простору України, а й Європи в цілому. Знову-таки, нам треба розглядати створення сучасних систем разом з Європою» — розповів він.

Експерт зазначив, що в Європі існують системи для захисту від міжконтинентальних балістичних ракет, однак ці системи переважно морські і адаптовані для стаціонарного використання. Вони розміщені в Польщі та Румунії, а європейський оборонно-промисловий комплекс тривалий час не розвивав сучасні системи ППО.

«На сьогодні в Європі немає літака 5 покоління, що свідчить про її залежність від США.» — зазначив Храпчинський.

Він також підкреслив, що Україна має можливість об’єднати свої зусилля з європейськими концернами для створення сучасних систем ППО, а також для насичення вже існуючих українських підприємств такими системами.

«Зараз в України є можливість об’єднати зусилля з європейськими концернами щодо створення сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також насичення цими системами вже існуючих українських підприємств.» — сказав Храпчинський.

Крім того, Храпчинський наголосив на необхідності створення єдиного оборонного концерну з Європою та розробки спільного законодавства і стратегії для розвитку ключових технологій, що дозволить посилити оборону обох сторін.

«Необхідно розробляти спільне законодавство і стратегію як в Європі, так і в Україні.» — підсумував він.

Він підкреслив, що співпраця між Україною та Європою в оборонному секторі дозволить не лише посилити оборону України, але й підвищити безпеку всієї Європи.

«Саме тому ми зробили потужний крок у розвитку систем радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, які спершу працювали на малій відстані, а згодом — і на більшій. Тому створення спільно з Європою виробничих потужностей дозволить реально посилити ППО України та всієї Європи», — додав Храпчинський.

Він також зазначив, що війна вже давно вийшла за межі території України і перейшла в Європу, де потрібні нові засоби ураження, здатні діяти на ворожій території.

«Війна вже не обмежується територією України — вона перейшла в Європу. Якщо США захищені океанами, то Європа веде війну на суходолі.» — сказав військовий.

За його словами, Європі потрібні нові, більш ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони для захисту своїх територій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві балістика рознесла цілий квартал.