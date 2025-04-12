Ексдружина Дзідзьо вперше показала свого чоловіка, від якого вагітна первістком

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Ексдружина українського співака Дзідзьо — виконавиця SLAVIA — розсекретила чоловіка, від якого вагітна первістком.

В особистому житті артистки сталися кардинальні зміни. Зокрема, співачка нещодавно оголосила про вагітність і вже навіть показала помітно округлий животик. Утім, SLAVIA не квапилася розсекречувати батька дитини. А днями виконавиця побувала в ефірі “Люкс ФМ”, де трішки привідкрила завісу особистого життя. Зокрема, виконавиця до студії прийшла не сама, а з чоловіком. Саме він і є коханим виконавиці.

“Якщо ви подумали, що животик від об’їдання рибою з’явився, то ні. SLAVIA вагітна. До речі, хто татко?” — жартома поцікавився ведучий Євген Фешак.

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Чоловік SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA при цьому трішки наводила камеру на чоловіка, який стояв позаду неї та з інтригою відповіла: “Хто татко? У вас тут є вебкамери? Той хто користується вебкамерами, то може побачити, хто татко. Той, хто поруч“. Щоправда, імені обранця артистка поки що не розкриває.

Відео з ефіру “Люкс ФМ” співачка поділилася в Instagram. Тим часом колишній чоловік виконавиці — співак Михайло Хома, він же Дзідзьо відреагував на ролик. Артист залишив вподобання під дописом колишньої дружини.

До речі, Дзідзьо раніше також реагував на вагітність колишньої дружини. Після того, як SLAVIA оголосила про майбутнє поповнення, співак публічно звернувся до неї.