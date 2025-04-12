Вкрав дрон із могили військового: поліція викрила зловмисника

Викрадений дрон / © Facebook/Поліція Харківщини

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У Чугуєві Харківської області невідомий викрав безпілотник, який був встановлений як пам’ятний символ на надгробку загиблого захисника України.

Про це повідомила поліція Харківської області.

«Зловмисник викрав надгробний пам’ятний символ, який замовили рідні, щоб вшанувати пам’ять полеглого. Із зверненням про наругу над могилою до поліції звернулась дружина загиблого захисника України, який похований на одному із кладовищ Чугуївського району. Військовослужбовець захищав Батьківщини виконуючи завдання, пов’язані із використанням безпілотних літальних апаратів», — зазначили в поліції.

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Дружина загиблого звернулася до правоохоронців, після чого поліція ідентифікувала особу зловмисника. Ним виявився 29-річний мешканець Чугуєва. Дрон був вилучений і повернений родині.

За фактом скоєного злочину чоловіку оголосили підозру за ч. 3 ст. 297 КК України (наруга над могилою). Йому загрожує обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, кур’єр зі служби доставки вкрав «собаку» біля відділку поліції.