У передмісті Києва будуть вибухи - подробиці

Вибух / © Київська міська військова адміністрація

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У Вишгородському районі Київської області можливо бути чути звуки вибухів.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«На території району сьогодні, 12 квітня, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно.», — йдеться у повідомленні.

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Жителів області закликають зберігати спокій та бути уважними, довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, в Україні з'явилася нова професія – демінер, яка дозволила громадянам брати участь у розмінуванні територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.