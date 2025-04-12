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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

У передмісті Києва будуть вибухи - подробиці

У Вишгороді 12 квітня очікуються вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Вибух

Вибух / © Київська міська військова адміністрація

У Вишгородському районі Київської області можливо бути чути звуки вибухів.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«На території району сьогодні, 12 квітня, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно.», — йдеться у повідомленні.

Жителів області закликають зберігати спокій та бути уважними, довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, в Україні з'явилася нова професія – демінер, яка дозволила громадянам брати участь у розмінуванні територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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