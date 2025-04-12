У Сумах чути вибухи

Вибух. / © Associated Press

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У суботу, 12 квітня, у Сумах було чути вибухи. В Сумській області від 09:22 оголошено повітряну тривогу.

Про це стало відомо з мапи тривог.

“У Сумах було чутно звук вибуху”, - повідомляє “Суспільне”.

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Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Як повідомлялося, вночі російські війська вдарили по Україні дронами. Наслідки російської атаки фіксують у Харківській, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Дата публікації 22:55, 11.04.25 Кількість переглядів 8 Виробництво зброї в Україні зросло в 7 разів! Масштаби вражають!