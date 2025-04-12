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У Сумах чути вибухи
Понад дві години на Сумщині лунає тривога.
У суботу, 12 квітня, у Сумах було чути вибухи. В Сумській області від 09:22 оголошено повітряну тривогу.
Про це стало відомо з мапи тривог.
“У Сумах було чутно звук вибуху”, - повідомляє “Суспільне”.
Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Як повідомлялося, вночі російські війська вдарили по Україні дронами. Наслідки російської атаки фіксують у Харківській, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.