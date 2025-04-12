ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
1 хв

У Сумах чути вибухи

Понад дві години на Сумщині лунає тривога.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

У суботу, 12 квітня, у Сумах було чути вибухи. В Сумській області від 09:22 оголошено повітряну тривогу.

Про це стало відомо з мапи тривог.

“У Сумах було чутно звук вибуху”, - повідомляє “Суспільне”.

Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Як повідомлялося, вночі російські війська вдарили по Україні дронами. Наслідки російської атаки фіксують у Харківській, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie