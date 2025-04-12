В Третій штурмовій розповіли про нову стратегію РФ на фронті

Максим Жорін

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Наступ РФ на Сумщину не є приводом для панічних настроїв. Адже спроби росіян прорвати кордон, робота ворожих ДРГ і обстріли відбуваються там постійно.

Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telegram.

За його інформацією, станом на сьогоднішній день кардинальних змін і якихось суттєвих успіхів ворог на Сумському напрямку не має.

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«Інше питання — це плани та нинішня стратегія РФ. Вони намагаються розтягнути лінію бойового зіткнення, перекидаючи сили на різні напрямки та відкриваючи нові ділянки бойових дій. Просто треба бути готовими до різних подій та бути в курсі актуальної ситуації», — підсумував Жорін.

Раніше повідомлялося, що за останній тиждень на 30% збільшилась інтенсивність штурмових дій росіян на прикордонні Сумщини.