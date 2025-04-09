- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1294
- Час на прочитання
- 1 хв
У Сумах прогримів вибух
У Сумах зафіксували вибух і розвідувальний дрон — інцидент стався під час тривоги.
У Сумах пролунав вибух 9 квітня під час повітряної тривоги. Місто зазнало російської атаки.
Про це повідомляють телеграм-канали.
Зауважимо, дещо раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Після цього в ПС заявили, що над Сумами зафіксований російський розвідувальний безпілотник. Були залучені засоби для збиття дрона.
Також з’явилося повідомлення, що російська тактична авіація запустила на Сумщину керовані авіабомби.
Нагадаємо, у ніч проти 9 квітня росіяни атакували Україну 55 безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів.