У Сумах прогримів вибух

Росіяни атакували Суми / © ТСН.ua

Реклама

У Сумах пролунав вибух 9 квітня під час повітряної тривоги. Місто зазнало російської атаки.

Про це повідомляють телеграм-канали.

Зауважимо, дещо раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Реклама

Після цього в ПС заявили, що над Сумами зафіксований російський розвідувальний безпілотник. Були залучені засоби для збиття дрона.

Також з’явилося повідомлення, що російська тактична авіація запустила на Сумщину керовані авіабомби.

Нагадаємо, у ніч проти 9 квітня росіяни атакували Україну 55 безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів.