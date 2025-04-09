ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1294
Час на прочитання
1 хв

У Сумах прогримів вибух

У Сумах зафіксували вибух і розвідувальний дрон — інцидент стався під час тривоги.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Росіяни атакували Суми

Росіяни атакували Суми / © ТСН.ua

У Сумах пролунав вибух 9 квітня під час повітряної тривоги. Місто зазнало російської атаки.

Про це повідомляють телеграм-канали.

Зауважимо, дещо раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Після цього в ПС заявили, що над Сумами зафіксований російський розвідувальний безпілотник. Були залучені засоби для збиття дрона.

Також з’явилося повідомлення, що російська тактична авіація запустила на Сумщину керовані авіабомби.

Нагадаємо, у ніч проти 9 квітня росіяни атакували Україну 55 безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie