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В Сумах прогремел взрыв
В Сумах зафиксировали взрыв и разведывательный дрон — инцидент произошел во время тревоги.
В Сумах раздался взрыв 9 апреля во время воздушной тревоги. Город подвергся российской атаке.
Об этом сообщают телеграм-каналы.
Заметим, несколько ранее Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога.
После этого в ВС заявили, что над Сумами зафиксирован российский разведывательный беспилотник. Были привлечены средства для сбития дрона.
Также появилось сообщение, что российская тактическая авиация запустила на Сумскую область управляемые авиабомбы.
Напомним, в ночь на 9 апреля россияне атаковали Украину 55 беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов.