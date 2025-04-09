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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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В Сумах прогремел взрыв

В Сумах зафиксировали взрыв и разведывательный дрон — инцидент произошел во время тревоги.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Россияне атаковали Сумы

Россияне атаковали Сумы / © ТСН.ua

В Сумах раздался взрыв 9 апреля во время воздушной тревоги. Город подвергся российской атаке.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

Заметим, несколько ранее Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога.

После этого в ВС заявили, что над Сумами зафиксирован российский разведывательный беспилотник. Были привлечены средства для сбития дрона.

Также появилось сообщение, что российская тактическая авиация запустила на Сумскую область управляемые авиабомбы.

Напомним, в ночь на 9 апреля россияне атаковали Украину 55 беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов.

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