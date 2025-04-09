Премьер Бельгии эмоционально рассказал, что его связывает с Украиной

Барт де Вевер и Владимир Зеленский / © Associated Press

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Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер рассказал, что с Украиной его связывают особые узы. Поэтому для политика сделать Украину государством своего первого зарубежного визита — символично.

Об этом де Вевер сказал в интервью специальной корреспондентке ТСН Яне Слесарчук.

Политик объяснил свою особую связь с Украиной.

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«Украина — это страна, с которой меня связывают особые узы, потому что мой отец приехал сюда в начале 1990-х, когда распался Советский Союз. Он сразу сюда поехал, потому что был очень антикоммунистически настроен и имел много контактов в Восточном блоке. И он хотел приехать сюда помочь, потому что понимал, что ситуация была сложной», — поделился глава бельгийского правительства.

Де Вевер также отметил, что с его семьей связано много украинских семей.

«Когда я был молод, каждым летом наш дом был полон украинцев, которые приезжали на лето, чтобы подзаработать, потому что экономика здесь в то время была очень и очень плохой. Есть много украинских семей, связанных с моей семьей», — рассказал политик.

Так что, акцентировал премьер Бельгии, сделать Украину государством его первого зарубежного визита — это символично.

«Ведь важно показать, что Бельгия полностью поддерживает Украину. К тому же для меня лично это тоже почти эмоциональный визит», — объяснил де Вевер.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПРЕМЬЕР БЕЛЬГИИ прошелся по ПУТИНУ И ТРАМПУ: РФ устроила УНИЖЕНИЕ для ЕС И США

Напомним, 8 апреля во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве де Вевер заявил, что Бельгия может принять участие в размещении военного контингента в Украине, если такое решение будет принято.