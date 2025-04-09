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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

Йогурт в домашних условиях: простой и полезный рецепт

Для его приготовления не требуется много времени, сил и ингредиентов.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Йогурт

Йогурт / © Pixabay

Домашний йогурт обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными магазинными вариантами. Этот натуральный продукт не содержит консервантов, подсластителей и искусственных красителей.

Если у вас нет закваски для приготовления домашнего йогурта, не беспокойтесь. Вы все равно можете приготовить вкусный и натуральный йогурт с помощью других ингредиентов.

Ингредиенты:

  • молоко — 400-500 мл

  • густой натуральный йогурт — 2 столовые ложки

Приготовление:

  • Перелейте молоко в кастрюлю и доведите на небольшом огне до 40-45°C. Лучше измерить температуру с помощью кухонного градусника.

  • Когда молоко достигнет нужной температуры, снимайте его с огня и добавьте к нему йогурт. Все хорошо перемешайте до однородности.

  • Перелейте смесь в стеклянный или керамический сосуд с крышкой.

  • Заверните сосуд в несколько слоев полотенца и отправьте в теплое место (можно прогреть духовку до 50 градусов и выключить) на 6-8 часов. Это нужно для того, чтобы прошли все процессы брожения и образовался йогурт.

  • Затем разверните полотенце и пробуйте вкусный домашний йогурт.

Напомним, ранее мы публиковали рецепт брауни с фундуком.

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