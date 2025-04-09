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Йогурт в домашних условиях: простой и полезный рецепт
Для его приготовления не требуется много времени, сил и ингредиентов.
Домашний йогурт обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными магазинными вариантами. Этот натуральный продукт не содержит консервантов, подсластителей и искусственных красителей.
Если у вас нет закваски для приготовления домашнего йогурта, не беспокойтесь. Вы все равно можете приготовить вкусный и натуральный йогурт с помощью других ингредиентов.
Ингредиенты:
молоко — 400-500 мл
густой натуральный йогурт — 2 столовые ложки
Приготовление:
Перелейте молоко в кастрюлю и доведите на небольшом огне до 40-45°C. Лучше измерить температуру с помощью кухонного градусника.
Когда молоко достигнет нужной температуры, снимайте его с огня и добавьте к нему йогурт. Все хорошо перемешайте до однородности.
Перелейте смесь в стеклянный или керамический сосуд с крышкой.
Заверните сосуд в несколько слоев полотенца и отправьте в теплое место (можно прогреть духовку до 50 градусов и выключить) на 6-8 часов. Это нужно для того, чтобы прошли все процессы брожения и образовался йогурт.
Затем разверните полотенце и пробуйте вкусный домашний йогурт.
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