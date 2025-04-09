Йогурт в домашних условиях: простой и полезный рецепт

Йогурт / © Pixabay

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Домашний йогурт обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными магазинными вариантами. Этот натуральный продукт не содержит консервантов, подсластителей и искусственных красителей.

Если у вас нет закваски для приготовления домашнего йогурта, не беспокойтесь. Вы все равно можете приготовить вкусный и натуральный йогурт с помощью других ингредиентов.

Ингредиенты:

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молоко — 400-500 мл

густой натуральный йогурт — 2 столовые ложки

Приготовление:

Перелейте молоко в кастрюлю и доведите на небольшом огне до 40-45°C. Лучше измерить температуру с помощью кухонного градусника.

Когда молоко достигнет нужной температуры, снимайте его с огня и добавьте к нему йогурт. Все хорошо перемешайте до однородности.

Перелейте смесь в стеклянный или керамический сосуд с крышкой.

Заверните сосуд в несколько слоев полотенца и отправьте в теплое место (можно прогреть духовку до 50 градусов и выключить) на 6-8 часов. Это нужно для того, чтобы прошли все процессы брожения и образовался йогурт.

Затем разверните полотенце и пробуйте вкусный домашний йогурт.

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