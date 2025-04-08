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Птичье молоко: рецепт вкусного десерта
Десерт, словно сотканный из облаков. Легкий, нежный, сливочный — именно таким должно быть настоящее «Птичье молоко». И хотя этот десерт давно стал классикой, существует множество его вариаций – от сложных тортов до простых порционных десертов.
На странице mil_alexx_pp предложили самую простую, но не менее вкусную версию десерта, которую сможет приготовить даже начинающий. А главное — на это уйдет совсем немного времени. Десерт содержит всего несколько ингредиентов, не требует выпечки и идеально подходит для праздничного стола.
Ингредиенты
- Желатин
- 15г
- Вода
- 150 мл
- Сметана
- 500г
- Сахарная пудра
- 120г
- Горячие сливки (жирность от 20%)
- 50г
- Темный шоколад
- 100г
Приготовление
Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 10–15 мин. За это время он впитает влагу и станет желеобразным.
Смешайте сметану с сахарной пудрой. Отдельно растопите набухший желатин (можно на водяной бане или в микроволновке, но не доводите до кипения).
Влейте растопленный желатин в сметанную смесь, постоянно помешивайте — это важно, чтобы избежать комочков.
Получившуюся массу разлейте по креманкам или небольшим формам. Поставьте в холодильник на 30 мин, чтобы слой схватился.
Нагрейте сливки до кипения.
В другой посуде растопите шоколад на слабом огне или водяной бане. Соедините два компонента: влейте горячие сливки в шоколад, хорошо перемешайте до однородности. Ганаш должен быть гладким и блестящим.
Оставьте его остыть до комнатной температуры (он должен быть теплым, но не горячим).
Когда сметанный пласт в формах застыл, осторожно выложите сверху шоколадный ганаш и разровняйте ложкой или лопаткой.
Поставьте десерт в холодильник еще на 15–20 мин и «Птичье молоко» готово.
Советы:
Если хотите более диетическую версию — замените сахарную пудру на подсластитель, а сметану — на йогурт без добавок.
Чтобы десерт легко вынимался из формы, можно использовать силиконовые формочки или креманки с гладкими стенками.
Украсьте сверху тертым шоколадом, мятой, орехами или ягодами.
«Птичье молоко» — это десерт, который создан для того, чтобы радовать ваши вкусовые рецепторы. Именно такой рецепт хочется сберечь в кулинарной книге и передать следующим поколениям.