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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
176
Время на прочтение
2 мин

Птичье молоко: рецепт вкусного десерта

Десерт, словно сотканный из облаков. Легкий, нежный, сливочный — именно таким должно быть настоящее «Птичье молоко». И хотя этот десерт давно стал классикой, существует множество его вариаций – от сложных тортов до простых порционных десертов.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Птичье молоко

Птичье молоко / © Credits

На странице mil_alexx_pp предложили самую простую, но не менее вкусную версию десерта, которую сможет приготовить даже начинающий. А главное — на это уйдет совсем немного времени. Десерт содержит всего несколько ингредиентов, не требует выпечки и идеально подходит для праздничного стола.

Ингредиенты

Желатин
15г
Вода
150 мл
Сметана
500г
Сахарная пудра
120г
Горячие сливки (жирность от 20%)
50г
Темный шоколад
100г

Приготовление

  1. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 10–15 мин. За это время он впитает влагу и станет желеобразным.

  2. Смешайте сметану с сахарной пудрой. Отдельно растопите набухший желатин (можно на водяной бане или в микроволновке, но не доводите до кипения).

  3. Влейте растопленный желатин в сметанную смесь, постоянно помешивайте — это важно, чтобы избежать комочков.

  4. Получившуюся массу разлейте по креманкам или небольшим формам. Поставьте в холодильник на 30 мин, чтобы слой схватился.

  5. Нагрейте сливки до кипения.

  6. В другой посуде растопите шоколад на слабом огне или водяной бане. Соедините два компонента: влейте горячие сливки в шоколад, хорошо перемешайте до однородности. Ганаш должен быть гладким и блестящим.

  7. Оставьте его остыть до комнатной температуры (он должен быть теплым, но не горячим).

  8. Когда сметанный пласт в формах застыл, осторожно выложите сверху шоколадный ганаш и разровняйте ложкой или лопаткой.

  9. Поставьте десерт в холодильник еще на 15–20 мин и «Птичье молоко» готово.

Советы:

  • Если хотите более диетическую версию — замените сахарную пудру на подсластитель, а сметану — на йогурт без добавок.

  • Чтобы десерт легко вынимался из формы, можно использовать силиконовые формочки или креманки с гладкими стенками.

  • Украсьте сверху тертым шоколадом, мятой, орехами или ягодами.

«Птичье молоко» — это десерт, который создан для того, чтобы радовать ваши вкусовые рецепторы. Именно такой рецепт хочется сберечь в кулинарной книге и передать следующим поколениям.

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