Птичье молоко: рецепт вкусного десерта

Птичье молоко / © Credits

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На странице mil_alexx_pp предложили самую простую, но не менее вкусную версию десерта, которую сможет приготовить даже начинающий. А главное — на это уйдет совсем немного времени. Десерт содержит всего несколько ингредиентов, не требует выпечки и идеально подходит для праздничного стола.

Ингредиенты Желатин 15г Вода 150 мл Сметана 500г Сахарная пудра 120г Горячие сливки (жирность от 20%) 50г Темный шоколад 100г

Приготовление

Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 10–15 мин. За это время он впитает влагу и станет желеобразным. Смешайте сметану с сахарной пудрой. Отдельно растопите набухший желатин (можно на водяной бане или в микроволновке, но не доводите до кипения). Влейте растопленный желатин в сметанную смесь, постоянно помешивайте — это важно, чтобы избежать комочков. Получившуюся массу разлейте по креманкам или небольшим формам. Поставьте в холодильник на 30 мин, чтобы слой схватился. Нагрейте сливки до кипения. В другой посуде растопите шоколад на слабом огне или водяной бане. Соедините два компонента: влейте горячие сливки в шоколад, хорошо перемешайте до однородности. Ганаш должен быть гладким и блестящим. Оставьте его остыть до комнатной температуры (он должен быть теплым, но не горячим). Когда сметанный пласт в формах застыл, осторожно выложите сверху шоколадный ганаш и разровняйте ложкой или лопаткой. Поставьте десерт в холодильник еще на 15–20 мин и «Птичье молоко» готово.

Советы:

Если хотите более диетическую версию — замените сахарную пудру на подсластитель, а сметану — на йогурт без добавок.

Чтобы десерт легко вынимался из формы, можно использовать силиконовые формочки или креманки с гладкими стенками.

Украсьте сверху тертым шоколадом, мятой, орехами или ягодами.

«Птичье молоко» — это десерт, который создан для того, чтобы радовать ваши вкусовые рецепторы. Именно такой рецепт хочется сберечь в кулинарной книге и передать следующим поколениям.

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