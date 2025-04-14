Частичное прекращение огня: Зеленский объяснил, будет ли оно работать

Президент Украины Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему частичное прекращение огня не будет работать.

Об этом сказал Зеленский в интервью программе «60 Minutes» на телеканале CBS News.

«С человеком, не желающим закончить войну, должны быть построены такие договоренности, чтобы у него была безысходность. Если это прекращение огня, нужно договариваться о полном прекращении огня, хотя мы готовы были и частично», — говорится в сообщении.

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Зеленский подчеркнул, что Украина готова к любому формату.

«И мы готовы к любому формату. Почему? Потому что мы видим, что полная остановка огня может дать возможность перейти к дипломатическому треку. Но Путин этого не желает. Так вот, чтобы было безусловное прекращение огня — это единственный формат. Безусловное прекращение огня гласит, что это можно контролировать. Как? Соединенные Штаты, благодаря техническим возможностям своих и партнеров, Британии, Франции и других, могут контролировать четко. Срыв или не срыв прекращения огня», — отметил он.

Зеленский объяснил, почему частичное прекращение огня не будет работать.

«Полное. Если это будет частично, Путин всегда будет играть над тем, что кто-то выстрелил, а мы не те дроны, а они взяли ракеты, а то было не дальнобойное оружие, а оно короткое и т.д., будет много бла-бла-бла на эту тематику и т.д. Поэтому мы и говорили, что предложение Соединенных Штатов безусловное прекращение огня сработает, если Соединенные Штаты поставят четко такое условие, четкое количество дней, срок и четко кто мониторит. Мониторит прекращение огня. Конкретно кто это будет делать. И если США уже выбрали для себя лидирующую роль посредника в этом, они, имея все инструменты для контроля, могут мониторить это 100%», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Путин не может ничего требовать. И эта позиция должна исходить даже не от Украины, а от Соединенных Штатов Америки. Потому что прекращение огня безусловно в том и смысл этого прекращения огня.

«Безусловное. Путин не может ставить какие-либо условия нам, а мы не можем ставить какие-либо условия русским. Хотя у нас много условий к ним, потому что они пришли с войной на нашу землю и они убивают нас здесь, у нас дома», — резюмировал президент.

Напомним, Зеленский дал совет Трампу перед мирным планом.