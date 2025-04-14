Когда конец военного положения: нардеп сказал, чего ждать украинцам

Война в Украине / © ТСН.ua

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На сегодняшний день нет оснований надеяться на быстрое завершение войны в Украине, соответственно нет и оснований прекращать военное положение и мобилизацию.

Об этом народный депутат Владимир Крейденко сказал в эфире «Новыны.LIVE», комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения.

Нардеп акцентировал, что неважно, когда именно будет принято решение о продлении военного положения — на этой или следующей неделе.

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«Предложение от президента есть (о продлении военного положения — ред.), Совет национальной обороны и, соответственно, СНБО утверждает это, передает в профильный комитет Верховной Рады, комитет поддерживает это, передает в зал и он становится в повестку дня, соответственно депутаты принимают. Есть разница, будет ли он принят на этой неделе или через неделю? Я думаю, что никакой разницы в этом нет», — сказал Крейденко.

Он также объяснил необходимость такого решения.

«Мы видим объективно, какая ситуация в Украине, какая ситуация с переговорными моментами, и что договоренности с Трампом по прекращению войны в Украине затягиваются, не так быстро эти решения нарабатываются. Мобилизация не должна прекращаться, и военное положение, и правила, которые должны быть продолжены для того, чтобы защищать нашу страну. И здесь не стоит вопрос в дате принятия этого решения. Оно объективно, и это предложение президента нуждается в голосовании в Верховной Раде», — рассказал народный избранник.

Он также прокомментировал надежду некоторых политиков на выборы уже в мае.

«Если будет перемирие, если будут все условия для того, чтобы проводить выборы — почему же их не провести? Надо проводить», — сказал Крейденко.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент в мае продлит мобилизацию и военное положение.