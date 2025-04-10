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Выборы уже летом: Ермак ответил, правда ли это
Слухи о выборах летом — чушь, заявил Ермак в интервью итальянскому изданию.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию о подготовке к выборам на лето 2025 года.
Об этом Ермак сказал в интервью для издания Corriere della Sera.
Журналисты отметили, что издание The Economist пишет о подготовке к выборам на лето и попросили руководителя ОП прокомментировать это.
«Абсолютная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно закончить войну, только тогда мы сможем голосовать», — ответил Ермак.
Напомним, в начале апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине пока не проводят никакой организационной подготовки к выборам.