Выборы уже летом: Ермак ответил, правда ли это

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию о подготовке к выборам на лето 2025 года.

Об этом Ермак сказал в интервью для издания Corriere della Sera.

Журналисты отметили, что издание The Economist пишет о подготовке к выборам на лето и попросили руководителя ОП прокомментировать это.

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«Абсолютная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно закончить войну, только тогда мы сможем голосовать», — ответил Ермак.

Напомним, в начале апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине пока не проводят никакой организационной подготовки к выборам.