Бизнес Ахметова стал крупнейшим частным донатором ВСУ — СМИ

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием NV среди более чем 150 крупнейших бизнес-групп и частных компаний.

Согласно исследованию, в период с 24 февраля 2022 по 1 марта 2025 SCM Ахметова предоставила 11,3 млрд грн в помощь Вооруженным силам Украины и гражданскому населению.

На втором месте по объему поддержки — бизнес и фонды Виктора Пинчука с суммой 8,8 млрд грн, на третьем — фонды и компании семьи Порошенко, направившие 6,8 млрд грн.

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Среди частных компаний лидером является торгово-промышленная группа "Эпицентр", предоставившая 8 млрд грн. Далее в рейтинге – агрохолдинг Kernel (3,5 млрд грн) и сеть АЗК ОККО (2,5 млрд грн).

Также в исследовании указано, что monobank выделил 1,5 млрд грн, Comfy – 165 млн грн.

Опрос проводился NV для оценки вклада частного бизнеса в поддержку армии и общества во время войны.