Коли кінець воєнного стану: нардеп сказав, чого очікувати українцям

Війна в Україні / © ТСН.ua

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На сьогодні немає підстав сподіватися на швидке завершення війни в Україні, відповідно немає і підстав припиняти воєнний стан та мобілізацію.

Про це народний депутат Володимир Крейденко сказав у ефірі «Новини.LIVE», коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо подовження воєнного стану.

Нардеп акцентував, що не має значення, коли саме буде ухвалене рішення про подовження воєнного стану — цього чи наступного тижня.

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«Пропозиція від президента є (про подовження воєнного стану — ред.), Рада національної оборони і, відповідно, РНБО затверджує це, передає у профільний комітет Верховної Ради, комітет підтримує це, передає в зал і він стає в порядок денний, відповідно депутати ухвалюють. Є різниця, чи він буде ухвалений цього тижня, чи через тиждень? Я думаю, що ніякої різниці в цьому немає», — сказав Крейденко.

Він також пояснив необхідність такого рішення.

«Ми бачимо об’єктивно, яка ситуація в Україні, яка ситуація з перемовними моментами, і що домовленості з Трампом щодо припинення війни в Україні затягуються, не так швидко ці рішення напрацьовуються. Мобілізація не має припинятися, і воєнний стан, і ті правила, які мають бути продовжені для того, щоб захищати нашу країну. І тут не стоїть питання в даті ухвалення цього рішення. Воно об’єктивне і ця пропозиція президента потребує голосування в Верховній Раді», — розповів народний обранець.

Він також прокоментував сподівання деяких політиків на вибори вже у травні.

«Якщо буде перемир’я, якщо будуть всі умови для того, щоб проводити вибори — чому ж їх не провести? Треба проводити», — сказав Крейденко.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент у травні подовжить мобілізацію та воєнний стан.