"Поки Путін живий": Бен Годжес скептично оцінив можливість перемир’я з Росією

Президент США Дрнальд Трамп і президент РФ Володимир Путін

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Жодної надії на реальне припинення вогню не буде, доки на Росію не чинитиметься тиск, щоб змусити державу-агресорку дотримуватися перемир’я.

Таку думку висловив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі Бен Годжес в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, тиск з боку адміністрації президента США Дональда Трампа чинився передовсім на Україну.

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«Я не бачив жодного тиску з боку адміністрації США на Росію», — наголосив Годжес.

Посилаючись на заяву головнокоманувача ЗСУ Олександра Сирського, американський генерал зауважив, що зараз відбувається новий російський наступ, а внаслідок повітряних ударів держави-агресорки тривають убивства невинних українських цивільних осіб тривають.

«Росіяни явно не зацікавлені у справжньому припиненні вогню. І я думаю, що поки Володимир Путін живий, він не погодиться на результат, за якого Україна стане сильною суверенною державою», — зазначив він.

При цьому Бен Годжес не вважає, що припинення вогню взагалі недосяжне, але для цього, за його словами, на Росію має бути тиск, щоб вона його дотримувалася.

«Я не бачу цього з боку США», — повторив він.

Нагадаємо, спецпосланець президента США у справах України Кіт Келлог рануше заявив, що війна в Україні перебуває на порозі припинення вогню, але обидві сторони повинні піти на поступки.