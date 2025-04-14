Пасхальные яйца: как сделать оригинальное окрашивание шелком

Пасхальные яйца: оригинальное окрашивание шелком / © Credits

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Метод окрашивания шелковыми лоскутками, о котором рассказали на странице LORAfied, не новый, но каждый год приобретает новых поклонников благодаря своей простоте и эффектности.

Что такое «шелковое» окрашивание яиц

Суть метода — использование натурального шелка с узорами, которые при варке переносятся на скорлупу яйца. Это могут быть старые мужские галстуки, платки или любая ткань из 100% шелка. Важно, чтобы у нее был яркий, насыщенный принт — тогда и яйца получатся по-настоящему уникальными.

На своей странице блогерш поделилась простым рецептом «два в одном»: пока яйца варятся, они еще и красятся. Это удобно и экономно, особенно сейчас, когда цены на яйца кусаются.

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Что понадобится

Сырые белые яйца

Натуральный шелк с ярким принтом

Муслин или любая тонкая хлопчатобумажная ткань для второго слоя

Уксус 3-6 ст. л

Ножницы, веревка или резинка

Кастрюля с водой

Растительное масло для полировки

Что делать

Нарежьте шелк на клочки, достаточные для того, чтобы полностью завернуть яйцо. Рисунок должен быть обращен внутрь, к скорлупе. Плотно заверните каждое яйцо в шелковый кусочек и закрепите нитью или резинкой. Сверху оберните яйцо вторым слоем муслина. Поместите яйца в большую кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она покрыла их полностью. Добавьте уксус (он помогает краске закрепиться на скорлупе). Поставьте на плиту, доведите до кипения, а затем убавьте огонь и варите 20 мин. Осторожно выньте яйца, дайте им полностью остыть. Снимите ткань и увидите, как узоры перенеслись на скорлупу. При желании натрите яйца каплей растительного масла для блеска.

Важно: эти яйца используются только для декоративных целей. Из-за контакта с крашеной тканью они не подходят для употребления в пищу. Лучше всего украсить такими яйцами пасхальную корзину, стол или создать красивую фотозону.

Окрашивание шелком — это не просто пасхальный ритуал, а еще возможность погрузиться в творческий процесс, полный неожиданностей и радости. В этом году пусть ваши писанки будут настоящим артобъектом — ярким и стильным.