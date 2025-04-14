Великодні писанки: як зробити оригінальне фарбування шовком

Великодні писанки: оригінальне фарбування шовком / © Credits

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Метод фарбування шовковими клаптиками, про який розповіли на сторінці LORAfied, не новий, але кожного року здобуває нових прихильників завдяки своїй простоті та ефектності.

Що таке «шовкове» фарбування яєць

Суть методу — використання натурального шовку з візерунками, які під час варінні переносяться на шкаралупу яйця. Це можуть бути старі чоловічі краватки, хустинки чи будь-яка тканина зі 100% шовку. Важливо, щоб вона мала яскравий, насичений принт — тоді й писанки вийдуть по-справжньому унікальними.

На своїй сторінці блогерка поділилася простим рецептом «два в одному»: поки яйця варяться, вони ще й фарбуються. Це зручно та економно — особливо нині, коли ціни на яйця кусаються.

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Що знадобиться

Сирі білі яйця

Натуральний шовк з яскравим принтом

Муслін або будь-яка тонка бавовняна тканина для другого шару

Оцет 3–6 ст. л

Ножиці, мотузка чи гумка

Каструля з водою

Рослинна олія для полірування

Що робити

Наріжте шовк на клаптики, достатні для того, щоб повністю загорнути яйце. Малюнок має бути обернений всередину, до шкаралупи. Щільно загорніть кожне яйце у шовковий шматочок і закріпіть ниткою чи гумкою. Зверху обгорніть яйце другим шаром мусліну. Помістіть яйця у велику каструлю, залийте холодною водою так, щоб вона повністю покрила їх. Додайте оцет (він допомагає фарбі закріпитися на шкаралупі). Поставте на плиту, доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь і варіть 20 хв. Обережно витягніть яйця, дайте їм повністю охолонути. Зніміть тканину та побачите, як візерунки перенеслися на шкаралупу. За бажанням натріть яйця краплею рослинної олії для блиску.

Важливо: ці яйця використовують лише для декоративних цілей. Через контакт із фарбованою тканиною вони не підходять для вживання в їжу. Найкраще прикрасити такими яйцями великодній кошик, стіл або створити красиву фотозону.

Фарбування шовком — це не просто великодній ритуал, а ще й можливість поринути у творчий процес, сповнений несподіванок і радості. Цього року нехай ваші писанки будуть справжніми артоб’єктом — яскравим та стильним.