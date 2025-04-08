Пташине молоко: рецепт смачного десерту

Пташине молоко / © Credits

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На сторінці mil_alexx_pp запропонували найпростішу, але не менш смачну версію десерту, яку зможе приготувати навіть початківець. А головне — на це піде зовсім небагато часу. Десерт містить лише кілька інгредієнтів, не потребує випікання та ідеально підходить для святкового столу.

Інгредієнти Желатин 15 г Вода 150 мл Сметана 500 г Цукрова пудра 120 г Гарячі вершки (жирність від 20%) 50 г Темний шоколад 100 г

Приготування

Желатин залийте холодною водою та залиште набухати на 10–15 хв. За цей час він вбере вологу та стане желеподібним. Змішайте сметану з цукровою пудрою. Окремо розтопіть набухлий желатин (можна на водяній бані чи у мікрохвильовці, але не доводьте до кипіння). Влийте розтоплений желатин у сметанну суміш, постійно помішуйте — це важливо, щоб уникнути грудочок. Отриману масу розлийте по креманках або невеликих формах. Поставте у холодильник на 30 хв, щоб шар «схопився». Нагрійте вершки до кипіння. В іншому посуді розтопіть шоколад на слабкому вогні або на водяній бані. З’єднайте обидва компоненти: влийте гарячі вершки у шоколад, добре перемішайте до однорідності. Ганаш повинен бути гладким і блискучим. Залиште його охолонути до кімнатної температури (він має бути теплим, але не гарячим). Коли сметанний шар у формах застиг, обережно викладіть зверху шоколадний ганаш і розрівняйте ложкою або лопаткою. Поставте десерт у холодильник ще на 15–20 хвилин — і «Пташине молоко» готове.

Поради:

Якщо хочете дієтичнішу версію — замініть цукрову пудру на підсолоджувач, а сметану — на йогурт без добавок.

Щоб десерт легко виймався з форми, можна використовувати силіконові формочки або креманки з гладкими стінками.

Прикрасьте зверху тертим шоколадом, м’ятою, горіхами або ягодами.

«Пташине молоко» — це десерт, який створений для того, щоб тішити ваші смакові рецептори. Саме такий рецепт хочеться зберегти у кулінарній книзі та передати наступним поколінням.

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