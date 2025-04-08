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Пташине молоко: рецепт смачного десерту
Десерт, який ніби зітканий із хмаринок. Легкий, ніжний, вершковий — саме таким має бути справжнє «Пташине молоко». І хоча цей десерт давно став класикою, існує безліч його варіацій — від складних тортів до простих порційних десертів.
На сторінці mil_alexx_pp запропонували найпростішу, але не менш смачну версію десерту, яку зможе приготувати навіть початківець. А головне — на це піде зовсім небагато часу. Десерт містить лише кілька інгредієнтів, не потребує випікання та ідеально підходить для святкового столу.
Інгредієнти
- Желатин
- 15 г
- Вода
- 150 мл
- Сметана
- 500 г
- Цукрова пудра
- 120 г
- Гарячі вершки (жирність від 20%)
- 50 г
- Темний шоколад
- 100 г
Приготування
Желатин залийте холодною водою та залиште набухати на 10–15 хв. За цей час він вбере вологу та стане желеподібним.
Змішайте сметану з цукровою пудрою. Окремо розтопіть набухлий желатин (можна на водяній бані чи у мікрохвильовці, але не доводьте до кипіння).
Влийте розтоплений желатин у сметанну суміш, постійно помішуйте — це важливо, щоб уникнути грудочок.
Отриману масу розлийте по креманках або невеликих формах. Поставте у холодильник на 30 хв, щоб шар «схопився».
Нагрійте вершки до кипіння.
В іншому посуді розтопіть шоколад на слабкому вогні або на водяній бані. З’єднайте обидва компоненти: влийте гарячі вершки у шоколад, добре перемішайте до однорідності. Ганаш повинен бути гладким і блискучим.
Залиште його охолонути до кімнатної температури (він має бути теплим, але не гарячим).
Коли сметанний шар у формах застиг, обережно викладіть зверху шоколадний ганаш і розрівняйте ложкою або лопаткою.
Поставте десерт у холодильник ще на 15–20 хвилин — і «Пташине молоко» готове.
Поради:
Якщо хочете дієтичнішу версію — замініть цукрову пудру на підсолоджувач, а сметану — на йогурт без добавок.
Щоб десерт легко виймався з форми, можна використовувати силіконові формочки або креманки з гладкими стінками.
Прикрасьте зверху тертим шоколадом, м’ятою, горіхами або ягодами.
«Пташине молоко» — це десерт, який створений для того, щоб тішити ваші смакові рецептори. Саме такий рецепт хочеться зберегти у кулінарній книзі та передати наступним поколінням.