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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
2 хв

Пташине молоко: рецепт смачного десерту

Десерт, який ніби зітканий із хмаринок. Легкий, ніжний, вершковий — саме таким має бути справжнє «Пташине молоко». І хоча цей десерт давно став класикою, існує безліч його варіацій — від складних тортів до простих порційних десертів.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
210 ккал
Пташине молоко

Пташине молоко / © Credits

На сторінці mil_alexx_pp запропонували найпростішу, але не менш смачну версію десерту, яку зможе приготувати навіть початківець. А головне — на це піде зовсім небагато часу. Десерт містить лише кілька інгредієнтів, не потребує випікання та ідеально підходить для святкового столу.

Інгредієнти

Желатин
15 г
Вода
150 мл
Сметана
500 г
Цукрова пудра
120 г
Гарячі вершки (жирність від 20%)
50 г
Темний шоколад
100 г

Приготування

  1. Желатин залийте холодною водою та залиште набухати на 10–15 хв. За цей час він вбере вологу та стане желеподібним.

  2. Змішайте сметану з цукровою пудрою. Окремо розтопіть набухлий желатин (можна на водяній бані чи у мікрохвильовці, але не доводьте до кипіння).

  3. Влийте розтоплений желатин у сметанну суміш, постійно помішуйте — це важливо, щоб уникнути грудочок.

  4. Отриману масу розлийте по креманках або невеликих формах. Поставте у холодильник на 30 хв, щоб шар «схопився».

  5. Нагрійте вершки до кипіння.

  6. В іншому посуді розтопіть шоколад на слабкому вогні або на водяній бані. З’єднайте обидва компоненти: влийте гарячі вершки у шоколад, добре перемішайте до однорідності. Ганаш повинен бути гладким і блискучим.

  7. Залиште його охолонути до кімнатної температури (він має бути теплим, але не гарячим).

  8. Коли сметанний шар у формах застиг, обережно викладіть зверху шоколадний ганаш і розрівняйте ложкою або лопаткою.

  9. Поставте десерт у холодильник ще на 15–20 хвилин — і «Пташине молоко» готове.

Поради:

  • Якщо хочете дієтичнішу версію — замініть цукрову пудру на підсолоджувач, а сметану — на йогурт без добавок.

  • Щоб десерт легко виймався з форми, можна використовувати силіконові формочки або креманки з гладкими стінками.

  • Прикрасьте зверху тертим шоколадом, м’ятою, горіхами або ягодами.

«Пташине молоко» — це десерт, який створений для того, щоб тішити ваші смакові рецептори. Саме такий рецепт хочеться зберегти у кулінарній книзі та передати наступним поколінням.

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