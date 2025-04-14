Трамп требует лишить лицензии канал CBS после интервью Зеленского

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CBS должен быть лишен лицензии на вещание.

Об этом он написал в соцсети Х.

Его заявление последовало после того, как президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу.

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Трамп в своем сообщении не упомянул имени Зеленского, но назвал сюжет «ложным и клеветническим, а CBS — фейковыми новостями».

Трамп призвал главу Федеральной комиссии по коммуникациям Брендана Карра наложить максимальные штрафы и наказать канал «за их незаконное и противоправное поведение». CBS пока не прокомментировал слова президента.

Напомним, Зеленский выразил мнение, что в Соединенных Штатах сейчас преобладают российские нарративы. Поэтому он пригласил в Украину президента США Дональда Трампа, чтобы тот увидел реальную ситуацию своими глазами.

По его мнению, в Вашингтоне сейчас наблюдается «изменение тона и изменение реальности», и он не хочет «заниматься той измененной реальностью, которую мне представляют».

Зеленскому также кажется, что вице-президент Джей Ди Вэнс «оправдывает действия Путина». Он заявлял, что Путину можно доверять, а Зеленский создает ложный нарратив.