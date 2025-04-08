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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Фон дер Ляйен призвала Китай помочь достичь мира в Украине

Политика не считает, что Пекин должен делать больше.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен. / © Associated Press

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась в Китай и призвала помочь завершить российско-украинскую войну.

Об этом дипломат сказала во время разговора по телефону с премьер-министром Китая Ли Цяном, сообщили в пресс-службе исполнительного органа Евросоюза.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС твердо поддерживает справедливый и долговременный мир в Украине. По ее словам, только Украина имеет право определять условия мира. Фон дер Ляйен призвала КНР сделать большее для установления мира в Украине.

Кроме того, президент Еврокомиссии отметила, что саммит ЕС-Китай в июле будет хорошей возможностью отпраздновать 50-летие установления дипломатических отношений между странами.

Также отмечается, что фон дер Ляйен поговорила с Ли о состоянии отношений между ЕС и Китаем и влиянии американских тарифов на экономику двух государств.

Как сообщалось, Китай прокомментировал последние массированные удары по Украине. Пекин отмечает, что единственным путем для выхода из "украинского кризиса" (так КНР называет войну - Ред.) является диалог и переговоры.

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