Фон дер Ляйен призвала Китай помочь достичь мира в Украине

Урсула фон дер Ляйен. / © Associated Press

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась в Китай и призвала помочь завершить российско-украинскую войну.

Об этом дипломат сказала во время разговора по телефону с премьер-министром Китая Ли Цяном, сообщили в пресс-службе исполнительного органа Евросоюза.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС твердо поддерживает справедливый и долговременный мир в Украине. По ее словам, только Украина имеет право определять условия мира. Фон дер Ляйен призвала КНР сделать большее для установления мира в Украине.

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Кроме того, президент Еврокомиссии отметила, что саммит ЕС-Китай в июле будет хорошей возможностью отпраздновать 50-летие установления дипломатических отношений между странами.

Также отмечается, что фон дер Ляйен поговорила с Ли о состоянии отношений между ЕС и Китаем и влиянии американских тарифов на экономику двух государств.

Как сообщалось, Китай прокомментировал последние массированные удары по Украине. Пекин отмечает, что единственным путем для выхода из "украинского кризиса" (так КНР называет войну - Ред.) является диалог и переговоры.

Дата публикации 16:05, 07.04.25 Количество просмотров 12 Неожиданно! Из-за Трампа у немцев снизятся зарплаты?! Европа готовится объявить кое-что...