Цены на горючее 8 апреля: сколько стоят бензин, газ и дизель

Цены на горючее / © pixabay.com

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В Украине на 8 апреля средняя цена бензина А-95 составляет 55,80 грн/л.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Бензин А-95 премиум: Цена — 59,49 грн. Изменения: цена не изменилась (0,00 грн), то есть цена осталась стабильной и не изменилась.

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Бензин А-95: Цена — 55,80 грн. Изменения: цена снизилась на 0,02 грн, что составляет понижение на -0,036%.

Бензин А-92: Цена — 53,61 грн. Изменения: цена снизилась на 0,01 грн, что составляет понижение на -0,019%.

Дизельное топливо: Цена — 54,45 грн. Изменения: цена снизилась на 0,03 грн, что составляет понижение на -0,055%.

Газ автомобильный: Цена — 36,11 грн. Изменения: цена увеличилась на 0,03 грн., что составляет повышение на 0,083%.

Таким образом, цены на большинство видов горючего снизились, за исключением автомобильного газа, цена на который несколько выросла.

В Украине бензин А-95 «премиум» есть на большинстве заправок, за исключением Луганской области. Дешевая цена зафиксирована на АЗС сети Motto, которая работает в нескольких областях, таких как Днепропетровская, Одесская, Хмельницкая и другие, где стоимость составляет 53,48 грн/л. Самый дорогой бензин А-95 «премиум» продают на заправках «Автотранс» на Полтавщине, где цена достигает 62,98 грн/л.

В большинстве областей подконтрольной Украине можно найти бензин А-95, кроме Луганской. Самый дешевый бензин этого вида предлагается в сети АЗС RLS по цене 50,40 грн/л. Высокую цену, 58,99 грн/л, можно встретить на заправках сетей WOG и ОККО в разных областях.

А-92 не доступен на АЗС Луганской области, но в остальных подконтрольных Украине регионах его можно приобрести по 49,80 грн/л в сети АЗС RLS. Самая высокая цена на бензин этого вида — 55,99 грн/л в сети АЗС «Рур груп» в Кировоградской области.

В Украине дизельное топливо доступно во всех областях, кроме Луганской. Самая выгодная цена — 47,50 грн/л в сетях АЗС «Фактор», Marshal и БРСМ-Нефть, а самая дорогая — 57,99 грн/л на АЗС сетей WOG и ОККО.

Напомним, ранее мы опубликовали список, в котором говорится , на какие АЗС в Украине недоливают горючее.