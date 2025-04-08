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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Ціни на пальне 8 квітня: скільки коштують бензин, газ і дизель

В Україні ціни на бензин і дизель знизилися, за винятком автомобільного газу, який подорожчав.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Ціни на пальне

Ціни на пальне / © pixabay.com

В Україні станом на 8 квітня середня ціна бензину А-95 складає 55,80 грн/л.

Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін.

Бензин А-95 преміум: Ціна — 59,49 грн. Зміни: ціна не змінилася (0,00 грн), тобто ціна залишилась стабільною і не змінилась.

Бензин А-95: Ціна — 55,80 грн. Зміни: ціна знизилася на 0,02 грн, що становить зниження на -0,036%.

Бензин А-92: Ціна — 53,61 грн. Зміни: ціна знизилася на 0,01 грн, що становить зниження на -0,019%.

Дизельне паливо: Ціна — 54,45 грн. Зміни: ціна знизилася на 0,03 грн, що становить зниження на -0,055%.

Газ автомобільний: Ціна — 36,11 грн. Зміни: ціна збільшилася на 0,03 грн, що становить підвищення на 0,083%.

Таким чином, ціни на більшість видів пального знизилися, за винятком автомобільного газу, ціна на який дещо зросла.

В Україні бензин А-95 «преміум» є на більшості заправок, за винятком Луганської області. Найдешевша ціна зафіксована на АЗС мережі Motto, яка працює в кількох областях, таких як Дніпропетровська, Одеська, Хмельницька та інші, де вартість становить 53,48 грн/л. Найдорожчий бензин А-95 «преміум» продають на заправках «Автотранс» на Полтавщині, де ціна сягає 62,98 грн/л.

У більшості областей підконтрольної Україні можна знайти бензин А-95, окрім Луганської. Найдешевший бензин цього виду пропонується в мережі АЗС RLS на Дніпропетровщині за ціною 50,40 грн/л. Найвищу ціну, 58,99 грн/л, можна зустріти на заправках мереж WOG і ОККО в різних областях.

А-92 не доступний на АЗС Луганської області, але у решті підконтрольних Україні регіонів його можна придбати по 49,80 грн/л у мережі АЗС RLS. Найвища ціна на бензин цього виду — 55,99 грн/л у мережі АЗС «Рур груп» на Кіровоградщині.

В Україні дизельне пальне доступне в усіх областях, крім Луганської. Найвигідніша ціна — 47,50 грн/л у мережах АЗС «Фактор», Marshal та БРСМ-Нафта, а найдорожча — 57,99 грн/л на АЗС мереж WOG і ОККО.

Нагадаємо, раніше ми опублікували список, в якому йдеться на яких АЗС в Україні недоливають пальне.

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