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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Фон дер Ляєн закликала Китай допомогти досягти миру в Україні

Політикиня вважає, що Пекін мав би робити більше.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн. / © Associated Press

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до Китаю та закликала допомогти завершити російсько-українську війну.

Про це дипломатка сказала під час розмови телефоном з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, повідомили у пресслужбі виконавчого органу Євросоюзу.

Фон дер Ляєн наголосила що ЄС твердо підтримує справедливий і довготривалий мир в Україні. За її словами, лише Україна має право визначати умови миру. Фон дер Ляєн закликала КНР зробити більше для встановлення миру в Україні.

Окрім того, президентка Єврокомісії зазначила, що саміт ЄС-Китай у липні буде гарною нагодою відсвяткувати 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Також зазначається, що фон дер Ляєн поговорила з Лі про стан відносин між ЄС та Китаєм та вплив американських тарифів на економіку двох держав.

Як повідомлялося, Китай прокоментував останні масовані удари РФ по Україні. Пекін наголошує, що єдиним шляхом для виходу з "української кризи" (так КНР називає війну — Ред.) є діалог та переговори.

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