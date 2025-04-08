Фон дер Ляєн закликала Китай допомогти досягти миру в Україні

Урсула фон дер Ляєн. / © Associated Press

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до Китаю та закликала допомогти завершити російсько-українську війну.

Про це дипломатка сказала під час розмови телефоном з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, повідомили у пресслужбі виконавчого органу Євросоюзу.

Фон дер Ляєн наголосила що ЄС твердо підтримує справедливий і довготривалий мир в Україні. За її словами, лише Україна має право визначати умови миру. Фон дер Ляєн закликала КНР зробити більше для встановлення миру в Україні.

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Окрім того, президентка Єврокомісії зазначила, що саміт ЄС-Китай у липні буде гарною нагодою відсвяткувати 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Також зазначається, що фон дер Ляєн поговорила з Лі про стан відносин між ЄС та Китаєм та вплив американських тарифів на економіку двох держав.

Як повідомлялося, Китай прокоментував останні масовані удари РФ по Україні. Пекін наголошує, що єдиним шляхом для виходу з "української кризи" (так КНР називає війну — Ред.) є діалог та переговори.

Дата публікації 16:05, 07.04.25 Кількість переглядів 14 Неочікувано! Через Трампа в німців знизяться зарплати?! Європа готує оголосити дещо...