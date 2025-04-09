ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
341
Час на прочитання
1 хв

Харків опинився під масованими ударами БпЛА, сталися пожежі, є постраждалі

Загальна площа пожежі склала понад 1200 м кв. 

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Харків

Харків / © ДСНС

Увечері 8 квітня ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах  Харкова.

Про це інформує ДСНС України.

Влучання були по цивільним підприємствам, складським та виробничим будівлям та СТО. Сталося 6 осередків займання. Загальна площа пожежі понад 1200 м кв. 

За попередніми даними 2 особи постраждали. 

На місці події працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.

Нагадаємо, внаслідок удару Росії по Харкову 4 квітня загинули п’ятеро людей, ще десятки отримали поранення.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie