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Харків опинився під масованими ударами БпЛА, сталися пожежі, є постраждалі
Загальна площа пожежі склала понад 1200 м кв.
Увечері 8 квітня ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова.
Про це інформує ДСНС України.
Влучання були по цивільним підприємствам, складським та виробничим будівлям та СТО. Сталося 6 осередків займання. Загальна площа пожежі понад 1200 м кв.
За попередніми даними 2 особи постраждали.
На місці події працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.
Нагадаємо, внаслідок удару Росії по Харкову 4 квітня загинули п’ятеро людей, ще десятки отримали поранення.