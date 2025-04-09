Астрологічний прогноз на 9 квітня

Серце / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день категорично не підходить для початку нових справ – успіхом вони не увінчаються, а час та сили будуть витрачені даремно.

Символ дня: Серце.

Реклама

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, ст.

Щасливе каміння дня: лазурит, перламутр.

За якусь частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, протікають легко і практично безсимптомно, але не слід пускати на самоплив.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити жирне та смажене м'ясо.

Стрижка дня: маніпуляції із волоссям протипоказані.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: бажано проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – вони здійснюються протягом тижня.

Табу дня: не можна бити посуд та проливати воду.

Цитата дня: "Знання деяких принципів легко відшкодовує незнання деяких фактів" (Клод Адріан Гельвецький).

Читайте також: