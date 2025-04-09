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Астрологический прогноз на 9 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день категорически не подходит для начала новых дел – успехом они не увенчаются, а время и силы будут потрачены напрасно.
Символ дня: Сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, в.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают легко и практически бессимптомно, но пускать на самотек не следует.
Питание дня: из рациона необходимо исключить жирное и жареное мясо.
Стрижка дня: манипуляции с волосами противопоказаны.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: желательно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они сбываются в течение недели.
Табу дня: нельзя бить посуду и проливать воду.
Цитата дня: «Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов» (Клод Адриан Гельвеций).
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