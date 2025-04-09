Астрологический прогноз на 9 апреля

Сердце / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день категорически не подходит для начала новых дел – успехом они не увенчаются, а время и силы будут потрачены напрасно.

Символ дня: Сердце.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, в.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают легко и практически бессимптомно, но пускать на самотек не следует.

Питание дня: из рациона необходимо исключить жирное и жареное мясо.

Стрижка дня: манипуляции с волосами противопоказаны.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: желательно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они сбываются в течение недели.

Табу дня: нельзя бить посуду и проливать воду.

Цитата дня: «Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов» (Клод Адриан Гельвеций).

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