ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2767
Час на прочитання
1 хв

РФ стирає Сумщину з лиця землі: за тиждень — 307 КАБів

РФ продовжує тиснути на прикордоння Сумщини і збільшує кількість штурмових дій.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Прифронтове Краснопілля на Сумщині

Прифронтове Краснопілля на Сумщині / © Поліція Сумської області

За останній тиждень на 30% збільшилась інтенсивність штурмових дій росіян на прикордонні Сумщини.

Про це поінформувало військове командування під час засідання Ради оборони області, передає Сумська ОВА.

За останні сім днів росіяни здійснили 47 штурмових дій позицій українських захисників. Основні зусилля ворог зосереджує в напрямках населених пунктів Журавка і Басівка.

Журавка і Басівка на карті / © Deepstatemap

Журавка і Басівка на карті / © Deepstatemap

«Суттєво зросла інтенсивність застосування нашої авіації. Це дуже важливо для підтримки Сил безпеки та оборони у знищенні сил і засобів противника», — йдеться в повідомленні.

Росіяни продовжують здійснювати обстріли по прикордонню Сумщини, бити по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Цього разу основними цілями росіян стали підприємства харчової промисловості (хлібо-м’ясокомбінати, молокозаводи тощо).

Загалом за тиждень аж 307 КАБів випущено росіянами по території Сумщини. Найбільше від КАБів постраждали Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська громади.

Раніше у DeepState розповіли, що в Сумській області між селами Басівка та Журавка збільшилася «сіра» зона.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie