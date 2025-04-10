Прифронтове Краснопілля на Сумщині / © Поліція Сумської області

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За останній тиждень на 30% збільшилась інтенсивність штурмових дій росіян на прикордонні Сумщини.

Про це поінформувало військове командування під час засідання Ради оборони області, передає Сумська ОВА.

За останні сім днів росіяни здійснили 47 штурмових дій позицій українських захисників. Основні зусилля ворог зосереджує в напрямках населених пунктів Журавка і Басівка.

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Журавка і Басівка на карті / © Deepstatemap

«Суттєво зросла інтенсивність застосування нашої авіації. Це дуже важливо для підтримки Сил безпеки та оборони у знищенні сил і засобів противника», — йдеться в повідомленні.

Росіяни продовжують здійснювати обстріли по прикордонню Сумщини, бити по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Цього разу основними цілями росіян стали підприємства харчової промисловості (хлібо-м’ясокомбінати, молокозаводи тощо).

Загалом за тиждень аж 307 КАБів випущено росіянами по території Сумщини. Найбільше від КАБів постраждали Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська громади.

Раніше у DeepState розповіли, що в Сумській області між селами Басівка та Журавка збільшилася «сіра» зона.