РФ стирает Сумщину с лица земли: за неделю — 307 КАБов

Прифронтовое Краснополье Сумской области / © Полиция Сумской области

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За последнюю неделю на 30% увеличилось интенсивность штурмовых действий россиян на приграничные Сумщины.

Об этом проинформировало военное командование во время заседания Совета обороны области, передает Сумская ОВА.

За последние семь дней россияне совершили 47 штурмовых действий позиций украинских защитников. Основные усилия враг сосредотачивается в направлениях населённых пунктов Журавка и Басовка.

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Журавка и Басовка на карте / © Deepstatemap

«Существенно возросла интенсивность применения нашей авиации. Это очень важно для поддержки сил безопасности и обороны в уничтожении сил и средств противника», — говорится в сообщении.

Россияне продолжают производить обстрелы по приграничной Сумщине, бить по объектам гражданской и критической инфраструктуры. В этот раз основными целями россиян стали предприятия пищевой промышленности (хлебо-мясокомбинаты, молокозаводы и т.п.).

Всего за неделю 307 КАБов выпущено россиянами по территории Сумщины. Больше всего от КАБов пострадали Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская громады.

Ранее в DeepState рассказали, что в Сумской области между селами Басовка и Журавка увеличилась серая зона.