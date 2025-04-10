Зеленский пообещал новые пакеты санкций: против кого введут

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина готовит новые санкционные пакеты против «теневого» танкерного флота РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 апреля.

«Готовим наши, украинские, санкционные пакеты — есть соответствующее обоснование от спецслужб, это сильные пакеты — и в отношении „теневого“ танкерного флота, который Москва использует, чтобы финансировать войну, и в отношении пропагандистов войны — тех, кто фактически пытается ослаблять нашу защиту и помогать России, и также в отношении некоторых функционеров — это сказал».

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По словам Зеленского, сейчас идет подготовка соответствующих указов, поэтому все будет происходить поэтапно.

«Работаем также, чтобы синхронизировать наши санкционные пакеты с решениями партнеров, прежде всего в Евросоюзе и других сильных юрисдикциях мира», — добавил он.

Напомним, в марте 2025 года говорилось, что Соединенные Штаты Америки, вероятно, отменят санкции против ряда российских компаний.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ослабить санкции против РФ.

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