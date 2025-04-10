ГСЧС сделала предупреждение для Одесской области: что угрожает

Погода в Одесской области

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В Одесской области действует штормовое предупреждение. Сегодня и завтра, 10-11 апреля, там ожидаются заморозки.

Об этом говорится в заявлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На территории Одессы и области ожидаются заморозки от -1 до -6°С, в черте города — от -1 до -3°С.

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«Также прогнозируется шквальный ветер со скоростью 19–24 м/с. Во время осадков видимость будет снижаться до 500–1000 метров. Просим Вас осторожничать на дорогах и беречь себя и своих близких!» — предупредили в ГСЧС.

Напомним, синоптики прогнозируют очередные атмосферные фронты, которые вместе с холодным воздухом обусловят в большинстве областей Украины снег, сильный ветер и кратковременные вьюги.

Также об опасной погоде речь шла о Львове и области. Там был объявлен красный уровень опасности из-за резкого похолодания.

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