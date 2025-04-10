ДСНС зробила попередження для Одещини: що загрожує

Погода на Одещині

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В Одеській області діє штормове попередження. Сьогодні й завтра, 10–11 квітня, там очікуються заморозки.

Про це йдеться у заяві Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На території Одеси та області очікуються заморозки від -1 до -6°С, у межах міста — від -1 до -3°С.

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«Також прогнозується шквальний вітер зі швидкістю 19–24 м/с. Під час опадів видимість знижуватиметься до 500–1000 метрів. Просимо Вас бути обережними на дорогах та берегти себе і своїх близьких!» — попередили в ДСНС.

Нагадаємо, синоптики прогнозують чергові атмосферні фронти, які вкупі з холодним повітрям зумовлять у більшості областей України сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини.

Також про небезпечну погоду йшлося щодо Львова та області. Там було оголошено червоний рівень небезпеки через різке похолодання.

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