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ДСНС зробила попередження для Одещини: що загрожує
В Одесі — заморозки та шквальний вітер.
В Одеській області діє штормове попередження. Сьогодні й завтра, 10–11 квітня, там очікуються заморозки.
Про це йдеться у заяві Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
На території Одеси та області очікуються заморозки від -1 до -6°С, у межах міста — від -1 до -3°С.
«Також прогнозується шквальний вітер зі швидкістю 19–24 м/с. Під час опадів видимість знижуватиметься до 500–1000 метрів. Просимо Вас бути обережними на дорогах та берегти себе і своїх близьких!» — попередили в ДСНС.
Нагадаємо, синоптики прогнозують чергові атмосферні фронти, які вкупі з холодним повітрям зумовлять у більшості областей України сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини.
Також про небезпечну погоду йшлося щодо Львова та області. Там було оголошено червоний рівень небезпеки через різке похолодання.
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