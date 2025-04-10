Ворожий "Шахед" влучив у багатоповерхівку

Реклама

У місті Озерному Житомирської області під час оголошеної повітряної тривоги ворожий «Шахед» влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на місцевих мешканців.

Місцеві ЗМІ повідомляють про постраждалих внаслідок атаки російської терористичної армії мирних мешканців.

Реклама

На місці події працюють п’ять екіпажів ДСНС, багато машин швидкої допомоги.

Раніше в Житомирській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Офіційної інформації про влучання «Шахеда» наразі не було.

Нагадаємо, в четвер, 10 квітня, російська терористична армія завдала ракетного удару по Дніпру. На місці удару виникла масштабна пожежа.