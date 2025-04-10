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На Житомирщині "Шахед" влучив у багатоповерхівку — ЗМІ
Місцеві ЗМІ повідомляють про постраждалих мирних мешканців.
У місті Озерному Житомирської області під час оголошеної повітряної тривоги ворожий «Шахед» влучив у багатоповерхівку.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на місцевих мешканців.
Місцеві ЗМІ повідомляють про постраждалих внаслідок атаки російської терористичної армії мирних мешканців.
На місці події працюють п’ять екіпажів ДСНС, багато машин швидкої допомоги.
Раніше в Житомирській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Офіційної інформації про влучання «Шахеда» наразі не було.
Нагадаємо, в четвер, 10 квітня, російська терористична армія завдала ракетного удару по Дніпру. На місці удару виникла масштабна пожежа.