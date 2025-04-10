Підживлення з кульбаби власноруч — швидкий рецепт / © Архів

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Приготування рідких добрив із бур’янів — чудовий спосіб повторно використати надокучливі рослини, які ростуть там, де вони непотрібні. А таку рослину, як кульбаба, можна використати для добрива, яке ви зробите для своїх квітів власноруч.

Про це розповіли фахівці з садівництва, пише plewsgardendesign.

Досвідчені садівники не викидають коріння і стебла багаторічних бур’янів на компостну купу. Багато з цих рослин мають здатність розмножуватися лише з невеликої частини стебла, і багата поживними речовинами атмосфера здорового компостного контейнера — це ідеальні умови для зростання!

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«Але переваги цих компостованих бур’янів будуть, можливо, за місяці, щоб принести користь вашим садовим рослинам. Проте навесні, коли все квітне і набирається сил, хотілося б створити якісне добриво для рослин якнайшвидше та допомогти їм», — йдеться у матеріалі.

Кульбаба гарно підійде як добриво / © Credits

Добриво для рослин з кульбаби

Незважаючи на те, що кульбаба вважається бур’яном у більшості садів, вона має тривалу історію як лікарська рослина та інгредієнт кулінарних страв. Наприклад, з пелюсток можна готувати вино, а з листя — чай і салати, з коріння варять каву й суп. Квіти кульбаби є чудовими рослинами-запилювачами, особливо для бджіл, оскільки вони розпускаються ранньої весни.

Квітка кульбаби складається з безлічі дрібніших суцвіток, усі з яких створюють разючий сферичний «годинник кульбаби» або головку насіння. Окремі насінини роздуваються вітром і зазвичай містять ту ж саму ДНК, що й їхні батьки, оскільки більшість кульбаб розмножуються безстатевим шляхом.

Добриво з кульбаби садівники радять використовувати для підживлення полуниці та суниці

Чим корисна настоянка з кульбаби для рослин

За допомогою кульбаби ви створите рідке рослинне підживлення, багате калієм, яке особливо корисне для плодових рослин. А в листі кульбаби більше вітаміну А, ніж у шпинаті!

Тож зробімо настоянку з кульбаби для підживлення рослин! Вона підживить ваш город і сад, а саме перець, помідори, огірки, полуницю та суницю, троянди й лілії.

Досвідчені садівники не викидають коріння і стебла багаторічних бур’янів

Рецепт добрива з кульбаби:

велику ємність, наприклад, 10-літрове відро, наполовину заповніть рослинами;

залийте теплою водою, не доходячи до верху 5–7 см (щоб було місце для бродіння);

перемішайте і накрийте кришкою, залишаючи щілину для повітрообміну;

залиште на 2–4 тижні, перемішуючи раз на тиждень;

процідіть суміш через марлю;

перед застосуванням розведіть добриво з кульбаби у пропорції 1:10 з відстояною водою;

поливайте навколо основи культурних рослин (як добриво) або навіть обприскайте листя (як біостимулятор).

Найкраще для добрива підійде зелена рослинна маса

Добриво вийде кращим: корисні поради

Як зауважують садівники, найкраще бродить зелена рослинна маса, тож окрім кульбаби, для приготування настоянки для підживлення рослин можна взяти скошену траву, бур’яни і бадилля та додати джерело азоту для посилення бродіння.

Рецепт приготування азотного складника для добрива:

візьміть столову ложку карбаміду (сечовини) чи кілька ковпачків рідкого гуматного добрива (чорного, яке має запах аміаку);

залийте суміш водою;

закрийте кришкою чи зав’яжіть поліетиленом.

Зазначимо, що в добриві з бур’янів міститься багато мікроорганізмів, тож якусь частину варто залишити для наступної «закваски» трави.

Нагадаємо, колорадські жуки оминатимуть ваш город, якщо там ростимуть петрушка чи часник.

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