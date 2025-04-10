У Великій Британії народилася перша дитина після трансплантації матки

Реклама

Жінка народила здорову дівчинку, яка стала першою дитиною у Великій Британії, що з’явилася на світ після трансплантації матки.

Про це повідомляє The Times.

36-річній Грейс Девідсон у підлітковому віці діагностували синдром Маєра-Рокітанського-Кюстера-Гаузера (MRKH) — рідкісне захворювання, що характеризується відсутністю або недорозвиненістю матки.

Реклама

Вирішивши стати матір’ю, 2023 року Девідсон перенесла трансплантацію матки, отримавши орган від своєї старшої сестри Емі Перді, якій він більше не був потрібен.

У лютому 2023 року після 18-годинної операції в Оксфорді Девідсон стала першою жінкою у Великій Британії, якій успішно пересадили матку.

Потім вона пройшла процедуру ЕКЗ, щоб отримати один із семи ембріонів, які вони з чоловіком Ангусом заморозили перед трансплантацією.

У лютому 2025 року вона народила свою доньку Емі Ізабель шляхом кесаревого розтину в лікарні Королеви Шарлотти і Челсі в Лондоні.

Грейс Девідсон стала першою мамою у Великій Британії, яка народила після трансплантації матки

Дитина, яку назвали Емі на честь її тітки, була здоровою і важила 4,5 кілограма.

«Важко було повірити, що вона справжня, — розповіла Девідсон в інтерв’ю. — Ми отримали найбільший подарунок, про який лише можна було мріяти».

«Момент, коли ми побачили її, був неймовірним, і ми обидва просто розплакалися від емоцій — це важко описати, це було піднесення», — сказав її чоловік.

Грейс із чоловіком і донькою

Для Девідсонів це був кінець довгого шляху до зачаття, а для професора Річарда Сміта, гінеколога-консультанта, який заснував благодійну організацію, що фінансувала першу процедуру, Womb Transplant UK, вінцем цього шляху стало досягнення результату.

«Повинен сказати, що я вийшов з палати зі сльозами, що котилися обличчям. Це чверть століття — значна частина моєї кар’єри, — прокоментував медик. — Я відчуваю величезну радість, насправді неймовірну — через 25 років після початку цього дослідження у нас нарешті з’явилася дитина, маленька Емі Ізабель».

Друге ім’я Емі дано на честь Ізабель Кіроги — іншої хірургині-консультантки з трансплантації матки.

Майже 1 з 5000 жінок у світі народжуються без функціональної матки.

Від моменту першої успішної операції у Швеції 2014 року після трансплантації матки в світі народилося близько 50 немовлят.

Британська Національна служба охорони здоров’я заявила, що вона в захваті від народження цієї «диво-дитини» і очікує, що ця медична віха дасть надію іншим жінкам, які бажають завагітніти.

Нагадаємо, не так давно у США мама народила надзвичайно рідкісну ідентичну четверню. Попри ускладнення та ризики, малюки вижили.