В Великобритании родился первый ребенок после трансплантации матки

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Женщина родила здоровую девочку, которая стала первым ребенком в Великобритании, который появился на свет после трансплантации матки.

Об этом сообщает The Times.

36-летней Грейс Дэвидсон в подростковом возрасте диагностировали синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (MRKH) — редкое заболевание, характеризующееся отсутствием или недоразвитостью матки.

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Решив стать матерью, в 2023 году Дэвидсон перенесла трансплантацию матки, получив орган от своей старшей сестры Эми Перди, которой он больше не был нужен.

В феврале 2023 года после 18-часовой операции в Оксфорде Дэвидсон стала первой женщиной в Великобритании, которой успешно пересадили матку.

Затем она прошла процедуру ЭКО, чтобы получить один из семи эмбрионов, которые они с мужем Ангусом заморозили перед трансплантацией.

В феврале 2025 года она родила свою дочь Эми Изабель путем кесарева сечения в больнице Королевы Шарлотты и Челси в Лондоне.

Грейс Дэвидсон стала первой мамой в Великобритании, родившей после трансплантации матки

Ребенок, которого назвали Эми в честь ее тети, был здоров и весил 4,5 килограмма.

«Трудно было поверить, что она настоящая, — рассказала Дэвидсон в интервью. — Мы получили самый большой подарок, о котором только можно было мечтать».

«Момент, когда мы увидели ее, был невероятным, и мы оба просто расплакались от эмоций — это трудно описать, это был подъем», — сказал ее муж.

Грейс с мужем и дочерью

Для Дэвидсонов это был конец долгого пути к зачатию, а для профессора Ричарда Смита, гинеколога-консультанта, основавшего благотворительную организацию, финансировавшую первую процедуру, Womb Transplant UK, венцом этого пути стало достижение результата.

«Должен сказать, что я вышел из палаты со слезами, катившимися по лицу. Это четверть века — значительная часть моей карьеры, — прокомментировал медик. — Я испытываю огромную радость, действительно невероятную — через 25 лет после начала этого исследования у нас наконец-то появился ребенок, маленькая Эми Изабель».

Второе имя Эми дано в честь Изабель Кироги — другого хирурга-консультанта по трансплантации матки.

Почти 1 из 5000 женщин в мире рождаются без функционирующей матки.

С момента первой успешной операции в Швеции в 2014 году после трансплантации матки в мире родилось около 50 младенцев.

Британская Национальная служба здравоохранения заявила, что она в восторге от рождения этого «чудо-ребенка» и ожидает, что эта медицинская веха даст надежду другим женщинам, желающим забеременеть.

Напомним, не так давно в США мама родила чрезвычайно редкую идентичную четверню. Несмотря на осложнения и риски, малыши выжили.