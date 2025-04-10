У мужчины разорвалось яичко после сильного кашля

Мужчина кашляет / © Pexels

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В медицинской практике описан редчайший случай — спонтанный разрыв яичка, который произошел у 68-летнего мужчины из США после сильного кашля. До этого момента в литературе не были зафиксированы подобные ситуации без предварительной травмы, инфекций или онкологического процесса.

Как говорится в журнале Cureus, пациент обратился в отделение неотложной помощи с жалобами на внезапную боль и припухлость в правом паху и мошонке, возникшие после эпизода интенсивного кашля. Медики обнаружили стремительно увеличивавшуюся гематому и провели оперативное вмешательство. В ходе операции выяснилось, что яичко разорвалось, а ткани вокруг значительно повреждены кровоизлиянием. Из-за невозможности сохранить орган врачи провели орхиэктомию — удаление яичка.

Оказалось, что у пациента был целый комплекс сердечно-сосудистых проблем, о которых он не догадывался: сердечная недостаточность с пониженной фракцией выброса, легочное сердце, ишемия типа NSTEMI. Кроме того, компьютерная томография показала большую аневризму брюшной аорты и вероятный рак левой почки. Во время госпитализации мужчине провели также эндоваскулярную операцию по аневризме.

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После нескольких дней в реанимации и дополнительного лечения в кардиологическом отделении пациента удалось стабилизировать и выписать домой без осложнений.

Напомним, мужчина оказался в больнице из-за привычки нюхать грязные носки.